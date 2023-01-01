Вход Регистрация
8-812 467-87-46
Каталог товаров close
Фильтры
Нужна помощь с выбором: 8-812 467-87-46
Ботлшоп | Доставка и оплата | Франшиза | Магазины | B2B портал | ГородСанкт-Петербург
Пивоварение
Пивоварни
Пивоварни Easy Brew
Пивоварни Grainfather
Пивоварни Бавария
Пивоварни Beer Zavodik
Пивоварни BeerVingem
Пивоварни BrewZilla
Пивоварни MirBeer
Пивоварни 30 литров
Пивоварни 50 литров
Пивоварни автоматические
Солодовые экстракты
Охмеленные солодовые экстракты
Неохмеленные солодовые экстракты
Зерновые наборы (All Grain)
Авторская серия
Классическая серия
Крафтовая серия
Ностальгическая серия
Сидр, Медовуха и Квас
Оборудование
Ингредиенты
Соки концентрированные
Солод
Солод ячменный
Солод пшеничный
Солод карамельный
Солод жженый
Солод ржаной
Солод неферментированный
Солод 1 кг
Солод 5 кг
Солод 9 кг
Солод 25-50 кг
Дрожжи
Пивные дрожжи верховые
Пивные дрожжи низовые
Пивные дрожжи жидкие
Пивные дрожжи сухие
Mangrove Jacks
BeerVingem
Fermentis
Lallemand
BeerGene
Хмель
Хмель из США
Хмель из Германии
Хмель из Австралии
Хмель из Англии
Хмель из Новой Зеландии
Хмель из России
Хмель из Южной Африки
Хмель из Чехии
Хмель 50-100 г
Хмель 1 кг
Ингредиенты
Декстроза и Сахара
Осветлители пива
Пивные эссенции
Соли
Специи
Емкости и ЦКТ
Оборудование
Аксессуары к Емкостям и ЦКТ
Аксессуары и доп. оборудование
Дезинфекция и мойка
Котлы/Чиллеры/Мельницы
Розлив: тара и оборудование
Укупорка и пробки
Измерение
Трубки/Шланги/Соединения
Цилиндры/Колбы/Кувшины
Водоподготовка
Литература
Журналы
Книги и энциклопедии
Сувенирная продукция
Бокалы
Прочее
Мастер-класс Сертификаты
Самогоноварение
Самогонные аппараты
Дистилляторы
Ректификационные колонны
С сухопарником/барботером
Колонного типа
С дефлегматором
Проточные
Непроточные
Мини
Профессиональные
10-15 литров
20 литров
30-40 литров
50 литров
Аламбики
Комплектующие
Перегонные кубы
ТЭНы/Нагреватели
Индукционные плиты
Фланцы/Крышки
Сухопарники/Диоптры
Царги/Дефлегматоры
Колонны/Отводы
Насадки
Переходники/Краны/Фитинги
Трубки/Шланги
Автоматика
Измерение и контроль
Фильтры/Воронки
Хомуты/Обручи/Прокладки
Вакуумные крышки
Фальшдно
Спиртовые дрожжи
Спиртовые дрожжи Bragman
Спиртовые дрожжи Alcotec
Спиртовые дрожжи Angel
Спиртовые дрожжи Double Snake
Спиртовые дрожжи Lallemand
Спиртовые дрожжи Leyka
Спиртовые дрожжи MB
Спиртовые дрожжи Nomikai
Спиртовые дрожжи Pathfinder
Спиртовые дрожжи Puriferm
Спиртовые дрожжи Still Spirits
Спиртовые дрожжи Домашняя Мануфактура
Спиртовые дрожжи Дрожжевой комбинат
Спиртовые дрожжи Хмельные
Спиртовые дрожжи для виски
Спиртовые дрожжи для зерновой браги
Подкормка (пит.соли)
Оборудование: брожение
Пластиковые бочки
Пластиковые емкости
Цилиндро-конический танк
Аксессуары к емкостям
Бондарные изделия
Ингредиенты: Брожение
Зерновые и экстрактные наборы
Сырье для браги
Очистка
Ферменты
Пеногасители/Осветлители
Солод для виски
Солод для самогона
Ингредиенты: Настаивание
Наборы Алхимия вкуса
Набор трав и специй Домашняя Мануфактура
Наборы трав и специй Beervingem
Наборы для настоек
Эссенции
Щепа
Специи
Стеклянная тара
Литература
Сувенирная продукция
Бокалы
Аксессуары
Кулинария
Грили, мангалы, BBQ
Газовые грили
Угольные грили
Керамические грили
Мангалы
Аксессуары
Приготовление сыра
Ингредиенты
Формы для сыра
Выдержка и хранение сыра
Прессы для сыра
Сыроварни
Вспомогательное оборудование для сыроделия
Домашние колбаски
Оборудование
Ингредиенты
Консервация
Копчение
Хлебопечение
Шоколад
Ингредиенты
Оборудование
Наборы для приготовления шоколада
Газированные напитки
Оборудование
Сиропы
Специи
Ингредиенты
Кисломолочное
Соли
Литература
Поиск по сайту
Профиль Вход /Регистрация
БотлшопСертификат

Винные дрожжи

Выбрать винные дрожжи

Винные дрожжи

В "МирБир" можно купить лучшие винные дрожжи от Mangrove Jack's, Gervin, Beervingem, «Дрожжевой комбинат» и Lalvin. Дрожжи для вина бывают разных направленностей - дрожжи для белого вина, дрожжи для игристого вина, дрожжи для розового вина, дрожжи для десертного вина из винограда или других фруктов и цветов, дрожжи для медовых вин, дрожжи для сухого красного вина, дрожжи для крепкого вина 10-12%. Дополнительно можно купить дрожжи для вин, у которых остановилось брожение, дрожжи для вин с высоким содежанием яблочной кислоты, дрожжи для вин из белых сортов слив, белого винограда, персиков, нектарин, хурмы и ягод (черника, малина, ежевика, шелковица). Также в ассортименте есть универсальные дрожжи для домашнего вина. Каждый вид дрожжей имеет инструкцию по применению и указание, сколько они бродят по времени. Со специальными дрожжами вино в домашних условиях получится превосходным!

Фильтр
по релевантности по возрастанию цены по убыванию цены по названию по новинкам
Сортировать:
Самовывоз
Доставка
Для винодела
Винные дрожжи Mangrove Jack's "AW4", 8 г
Винные дрожжи Mangrove Jack's "AW4", 8 г
220. -
Единственный штамм для германских ароматных белых вин.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Mangrove Jack's "MA33", 8 г
4.0
Винные дрожжи Mangrove Jack's "MA33", 8 г
220. -
Штамм, понижающий кислотность, который идеально подходит для фруктовых белых и розовых вин, особенно если нужно сохранить остаточный сахар.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Mangrove Jack's "SN9", 8 г
5.0
Винные дрожжи Mangrove Jack's "SN9", 8 г
220. -
Отличный штамм,который лучше всего подходит для спиртуозных и крепленых вин, а также для большинства сельских, сладких игристых вин и сидров.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Mangrove Jack's "VR21", 8 г
ХИТ
Винные дрожжи Mangrove Jack's "VR21", 8 г
220. -
Непревзойденный штамм для полных фруктовых сортовых красных вин, дающий отличную структуру, баланс и цвет.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Beervingem с питательной солью, 25 г
ХИТ
Винные дрожжи Beervingem с питательной солью, 25 г
130. -
Высококачественные винные дрожжи для сухих и крепких вин крепостью 10-12%. Подходят для сухих белых и красных вин.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Дрожжевой комбинат, 100 г
3.7
ХИТ
Винные дрожжи Дрожжевой комбинат, 100 г
130. -
Винные дрожжи «Дрожжевой комбинат» предназначены для сбраживания плодово-ягодного сырья, как в производственных, так и в домашних условиях.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Дрожжевой комбинат, 250 г
5.0
ХИТ
Винные дрожжи Дрожжевой комбинат, 250 г
260. -
Винные дрожжи «Дрожжевой комбинат» предназначены для сбраживания плодово-ягодного сырья, как в производственных, так и в домашних условиях.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Lalvin "K1-V1116", 5 г
Винные дрожжи Lalvin "K1-V1116", 5 г
140. -
Универсальные дрожжи для всех типов вин, у которых остановилось брожение или не хватает диких дрожжей для хорошего хода брожения.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Lalvin "EC-1118", 5 г
Винные дрожжи Lalvin "EC-1118", 5 г
140. -
Дрожжи для приготовления игристых вин, вин из поздних сортов винограда, а также сидра.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Lalvin "71B-1122", 5 г
5.0
Винные дрожжи Lalvin "71B-1122", 5 г
140. -
Дрожжи для приготовления легкого фруктового вина и вин с высоким содержанием яблочной кислоты. Подходят для изготовления вина из ягод и фруктов, выращенных в своем саду.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Lalvin "ICV/D47", 5 г
Винные дрожжи Lalvin "ICV/D47", 5 г
140. -
Винные дрожжи Lalvin ICV D-47 превосходно подходят для изготовления медовухи, вин из белых сортов слив, белого винограда, персиков, нектарин, хурмы. На выходе получаются легкие столовые вина с насыщенным фруктовым и цветочным ароматом.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Lalvin "QA23", 5 г
5.0
Винные дрожжи Lalvin "QA23", 5 г
140. -
Винные дрожжи Lalvin QA23 исключают аэрацию и обеспечивают достаточно безопасную ферментацию при низком потреблении кислорода и азота. Данный вид дрожжей способен усиливать ароматы грейпфрута, лайма, и раскрывать другие цитрусовые ароматы в белых винах.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Beervingem "White Wine W14", 5 г
1.0
Винные дрожжи Beervingem "White Wine W14", 5 г
120. -
Штамм дрожжей предназначен для приготовления белых и розовых вин. Придаёт сложный аромат, подчеркивает фруктовые и цветочные ноты.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Beervingem "Universal U18", 5 г
Винные дрожжи Beervingem "Universal U18", 5 г
120. -
Универсальный штамм дрожжей, предназначенный для приготовления любых видов вин.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Beervingem "Sparkling Wine S18", 5 г
Винные дрожжи Beervingem "Sparkling Wine S18", 5 г
120. -
Штамм дрожжей предназначен для приготовления игристых вин. Создаёт нейтральный профиль во вкусе.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Beervingem "Fruit Wine F18", 5 г
Винные дрожжи Beervingem "Fruit Wine F18", 5 г
120. -
Штамм дрожжей предназначен для приготовления фруктовых вин.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Beervingem "High alcohol HA18", 5 г
Винные дрожжи Beervingem "High alcohol HA18", 5 г
120. -
Штамм дрожжей предназначен для приготовления высокоалкогольных вин.
- +
В корзину В корзине
Для винодела
Винные дрожжи Mangrove Jack's "BV7", 8 г
Винные дрожжи Mangrove Jack's "BV7", 8 г
220. -
Идеален для полных сухих и сладких белых вин с полноценным вкусом.
нет в наличии
Для винодела
Винные дрожжи Mangrove Jack's "CL23", 8 г
Винные дрожжи Mangrove Jack's "CL23", 8 г
220. -
Идеальны для высококислотных, свежих белых / розовых и всех игристых вин. Также лучший штамм для высокой спиртоустойчивости.
нет в наличии
Для винодела
Винные дрожжи Mangrove Jack's "CY17", 8 г
ХИТ
Винные дрожжи Mangrove Jack's "CY17", 8 г
220. -
Идеален для сладкого белого / розового и десертного вина из винограда и, особенно, из сельских фруктов и цветов.
нет в наличии
Для винодела
Винные дрожжи Gervin "Light Dessert Wine GV6", 5 г
3.0
Винные дрожжи Gervin "Light Dessert Wine GV6", 5 г
140. -
Винные дрожжи Gervin для легких десертных вин
нет в наличии
Сообщить о поступлении
Для винодела
Винные дрожжи Gervin "Light Spark Wine GV10", 5 г
Винные дрожжи Gervin "Light Spark Wine GV10", 5 г
140. -
Дрожжи GERVIN GV10 рекомендуются для изготовления превосходных игристых вин и розовых вин, а также производства медовух (медовых вин).
нет в наличии
Сообщить о поступлении
Для винодела
Винные дрожжи Gervin "Red Table Wine GV8", 5 г
ХИТ
Винные дрожжи Gervin "Red Table Wine GV8", 5 г
140. -
Французский штамм винных дрожжей S.cerevisiae Narbonne для производства сухих столовых красных вин бордоского типа (вин в стиле Bordeaux/Claret Бордо и Кларет).
нет в наличии
Для винодела
Винные дрожжи Gervin "Robust Wine GV2", 5 г
Винные дрожжи Gervin "Robust Wine GV2", 5 г
140. -
Винные дрожжи GERVIN GV2 Robust Wine Yeast для белых и красных крепленных и насыщенных вин
нет в наличии
Сообщить о поступлении
Загрузить еще
Показаны объекты: 1 - 24 из 33
button-up button-up