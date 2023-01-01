Винные дрожжи

В "МирБир" можно купить лучшие винные дрожжи от Mangrove Jack's, Gervin, Beervingem, «Дрожжевой комбинат» и Lalvin. Дрожжи для вина бывают разных направленностей - дрожжи для белого вина, дрожжи для игристого вина, дрожжи для розового вина, дрожжи для десертного вина из винограда или других фруктов и цветов, дрожжи для медовых вин, дрожжи для сухого красного вина, дрожжи для крепкого вина 10-12%. Дополнительно можно купить дрожжи для вин, у которых остановилось брожение, дрожжи для вин с высоким содежанием яблочной кислоты, дрожжи для вин из белых сортов слив, белого винограда, персиков, нектарин, хурмы и ягод (черника, малина, ежевика, шелковица). Также в ассортименте есть универсальные дрожжи для домашнего вина. Каждый вид дрожжей имеет инструкцию по применению и указание, сколько они бродят по времени. Со специальными дрожжами вино в домашних условиях получится превосходным!